شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار العلماء": مستهدفات رؤية 2030 تعزز ازدهار المملكة وريادتها والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات رؤية المملكة 2030

رفع الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.جاء هذا بمناسبة ما حققته رؤية المملكة الرائدة 2030 من إنجازات استبق بعضها التاريخ المحدَّد لها منذ إطلاقها قبل ثمانية أعوام. وقال إن تتابع تحقيق هذه الرؤية يوما بعد يوم؛ هو بفضل الله تعالى، ثم بما توليه القيادة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من إشراف مباشر، ومتابعة مستمرة، نتج عن ذلك استمرار تحقق مستهدفات الرؤية التي تعزز ازدهار المملكة وريادتها، وهو ما ترجم محليا وخارجيا ولله الحمد والمنة.وسأل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الله تعالى التوفيق والتأييد والحفظ لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين وللمملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين.