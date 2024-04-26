"كبار العلماء": مستهدفات رؤية 2030 تعزز ازدهار المملكة وريادتها

#نائب_أمير_الشرقية: #الشرقية، حظيت وشهدت العديد من المشروعات في مختلف المجالات، نتيجة الرؤية المباركة، ونالت استحقاقها كباقي مناطق #المملكة



للمزيد | https://t.co/YiCJeFrNCS#المنطقة_الشرقية | #رؤية_السعودية_2030 | #اليوم@emara_sharqia pic.twitter.com/vsqqoQLjp1