فيديو.. شمس الكويتية تعلق على حكم حليمة بولند بالحبس وتدافع عنها

أعربت الفنانة الكويتية شمس عن رأيها في الحكم الصادر ضد الإعلامية حليمة بولند، حيث تمت معاقبتها بالحبس لمدة سنتين وفرض غرامة عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وفي مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت شمس عن اعتقادها بأن المحكمة والقضاء الكويتي سوف يراجعون الحكم، مشددة على أن الأمور التي تعرضت لها حليمة بولند تحدث لكل فتاة في العالم. وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن تثق المرأة في شخص وتطور معه علاقة عاطفية، ولكن يتم استغلال ثقتها ومحادثاتها ضدها. وأكدت أن هذا النوع من الأمور يحدث في أفضل العائلات وبين أشرف الأشخاص في العالم.

وأضافت شمس أن الناس ليسوا في غابة، ومن الطبيعي أن يحصل ما حدث لحليمة لأي امرأة، سواء كانت ابنتك أو أختك أو أمك أو زوجتك. ودعت إلى عدم اتهام خلق الله، معبرة عن حزنها واستياءها من التهم الموجهة لحليمة بولند.

وتابعت شمس قائلة إنها تتحدث من وجهة نظرها، حيث أنها تعرفت على شخص وأحبته وثقت فيه، وتبين أنه يعاني من مشاكل نفسية، ولكنها لا تعرفه شخصياً بشكل كامل. وأشارت إلى أن هذا الشخص أصبح هاجسًا لديه وبدأ يستغل العلاقة لإهانتها وتشويه سمعتها.