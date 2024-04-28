الثلاثاء.. عين شمس تقيم حفلا للطلبة الوافدين

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم وحدة الوافدين بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حفل ختام العام الدراسي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، في الحادية عشرة صباح الثلاثاء المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية.

وعن الحفل صرح الدكتور أحمد سامي، أستاذ اللغة الفارسية والدراسات الإيرانية بكلية الآداب، ومدير وحدة الرافدين، بأن تلك الاحتفالية تأتي في إطار تقديم مزيد من الدعم للطلاب الوافدين الدارسين في الكلية وتسهيل تعاملهم مع إدارات الكلية المختلفة بما يسهم في تحقيق أهدافهم.

ويضيف د.أحمد، أنه سيبدأ الحفل بعرض فيديو تعريفي عن قيمة مصر الثقافية، وعن كلية الآداب، والدول التي بعثت طلابها للدراسة بالكلية، ثم كلمة العميدة والوكلاء، ثم الاستماع للطلاب الوافدين ثم حفل شاي.

يذكر أن الحفل يقام في حضور الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميدة الكلية، والسادة الوكلاء ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومدير الوحدة والطلاب.