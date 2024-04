"قرود" تمتطي أحصنة في شوارع كاليفورنيا ترويجًا لفيلم "Kingdom of the Planet of the Apes" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تواصل "20th Century Studios" الترويج للجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي والمغامرات "Kingdom of the Planet of the Apes" استعدادًا لعرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 10 مايو المقبل.

وقامت الشركة المنتجة بالترويج للفيلم على طريقتها، حيث نشر موقع "ABC" تقريرًا عن ظهور عدد من الممثلين وهم يرتدون "زي القردة" وتمتطي عدد من الأحصنة وتجولوا بعدد من شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط دهشة المتواجدين من الجمهور.

فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes" هو الجزء الرابع من السلسلة التي عرض أول أجزائها بعنوان "Rise of the Planet of the Apes" عام 2011 وحقق نجاحًا كبيرًا سواء بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي بإيرادات بلغت 481 مليون من ميزانية إنتاجية تبلغ 93 مليون فقط.

تدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة بعد 300 عامًا من أحداث جزء "War of the Planet of the Apes" عام 2017، حيث بعد سنوات عديدة من حكم القرد قيصر، يذهب قرد صغير في رحلة ستقوده إلى التشكيك في كل ما تعلمه عن الماضي واتخاذ الخيارات التي ستحدد مستقبل القردة والبشر على حد سواء.

يذكر أن، سلسلة "كوكب القرود" هي إعادة إنتاج لفيلم يحمل نفس الاسم عُرض عام 1968 ورشح لجائزتي أوسكار هما "أفضل تصميم ملابس" و "أفضل موسيقى تصويرية".

