أزمة جديدة لحلا شيحة.. شكوى مُخجلة ضدها في نقابة المهن التمثيلية| ما القصة؟



كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 02:28 صباحاً - تقدم علي عبدالرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق، بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الفنانة، بعد عودتها للمجال الفني مؤخرا.

تهرب حلا شيحة من سداد مستحقات مدير أعمالها

وقال مدير أعمالها في الشكوى، إنه تفاجأ بعد عودة حلا شيحة للعمل مرة أخرى، بتهربها من سداد مستحقاته المالية، وذلك بالمخالفة للاتفاق الذي تم بينهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بينه وبين الفنانة حلا شيحة، على أن يتولى مسؤولية إدارة أعمالها قبل عودتها من كندا، بالتزامن مع قرار نقابة المهن التمثيلية بعودتها للتمثيل بعد اعتذارها عما بدر منها في أكثر من مناسبة حول آرائها في الوسط الفني.

ليست الأزمة الأولى

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثير حلا شيحة الجدل، وتتسبب في أزمات لها ولنقابة الممثلين، فقد سبق وصرحت عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” بأن التمثيل حرام وأنها لا تتشرف بالعمل في هذ المجال.

ما وضع نقابة الممثلين في أزمة كبيرة، ووصل الأمر إلى دراسة مجلس النقابة قرار شطبها، لكنها عادت وتقدمت باعتذار رسمي للنقابة ولزملائها الفنانين حتى تتمكن من العودة للتمثيل من جديد.

وسبق تلك المشكلة، واحدة أخرى بينها وبين الفنان تامر حسني، الذي اتهمته بخيانة العهد، حيث طلبت منه حذف بعض المشاهد لها من فيلم “مش أنا”، والتي قامت ببطولته أمامه، لكنه لم يحذفها بالرغم من وعده لها، لذلك خرجت حلا وافتعلت أزمة كبيرة وقتها، لكن تجاهل تامر حسني الرد.

أما عن الأزمة الأكبر بحياة حلا شيحة، فقد تمثلت في خلعها للنقاب وعودتها للتمثيل، ثم قررت بعدها الاعتزال مرة أخرى وارتداء الحجاب والزواج من داعية إسلامي شهير، وسرعان ما خلعت الحجاب للمرة الثانية بعد انفصالها وعودتها للفن من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي يشهد أزمتها الجديدة.

مشاركة حلال شيحة في مسلسل “إمبراطورية ميم”

الجدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم” أمام خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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