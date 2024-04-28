سناء جميل.. أهم المحطات في حياتها الفنية بعد تصدرها التريند

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر أسم الفنانة سناء جميل، تريندات محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بذكرى عيد ميلادها.

فإن الفنانة القديرة سناء جميل، رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن ما زالت أعمالها خالدة في أذهان الكثيرين من جمهورها في الوطن العربي، وعند حلول ذكرى ميلادها بدء محبوها بالبحث عن أعمالها وحياتها ما جعل اسمها يتصدر التريند.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها أهم المحطات في حياة سناء جميل: -

إسمها الحقيقي (ثريا يوسف عطا الله).

اختار لها الفنان المسرحي زكي طليمات اسم سناء جميل ليكون اسمها الفني بدلاً من اسمها الحقيقي ثريا، حين مثّلت مسرحية "الحجاج بن يوسف".

ولدت في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا بعام 1930، لتنتقل بعدها مع أسرتها إلى القاهرة.

إلتحقت بمدرسة فرنسية وظلت بها حتى وصولها إلى المرحلة الثانوية.

شاركت خلال سنوات الدراسة في العديد من المسرحيات باللغة الفرنسية.

ثم إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية دون علم شقيقها الذي كانت تقيم معه في القاهرة، والذي قام بطردها بعد علمه بالأمر.

باﻹضافة إلى تبرؤ عائلتها منها، وبعد تخرجها من المعهد، إنضمت للعمل مع فرقة فتوح نشاطي المسرحية.

كما قدمت عدة أدوار سينمائية خلال فترة الخمسينات، لكنها إشتهرت على نطاق واسع بعد تقديمها لشخصية نفيسة من خلال فيلم (بداية ونهاية) عام 1960 المقتبس عن رواية نجيب محفوظ الشهيرة.

وشاركت في عشرات الأفلام السينمائية، من أبرزها (الزوجة الثانية، الشوارع الخلفية، المجهول، إضحك الصورة تطلع حلوة).

كما عملت كذلك في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات (خالتي صفية والدير، البر الغربي، الرقص على سلالم متحركة، الراية البيضا، ساكن قصادي).

حصلت الفنانة سناء جميل على العديد من جوائز وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وعلى وسام العلوم والفنون عام 1967 كما تم تكريمها في مهرجان الأفلام الروائية 1998.

شاركت في 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 : بداية ونهاية، المستحيل، الزوجة الثانية، زينب 1952.

توفيت في عام 2002 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر ناهز 72 عامًا.