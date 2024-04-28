ياسر رشاد - القاهرة - تشهد فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته العاشرة، عرض 12 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، ومن المقرر أن تنطلق الساعة الخامسة والنصف مساء، بسينما مترو بوسط الإسكندرية.

ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام تكبير - إسبانيا من إخراج چوردي كالفيت، إيجر 1552 - المجر من إخراج أتيلا ساس، جناحا زرقاء اليمامة - السعودية من إخراج عبد العزيز آل سلطان، والتضحية المقدسة - كندا من إخراج جان كلود لوبلان.

فيما يعرض ضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام ليلة طويلة - مصر من إخراج أحمد عادل، حلم العروس - الصين، كندا من إخراج جو تشانغ، والنصف فقط - إسبانيا من إخراج خورخي مورايس باييه.

ويعرض فيلما صومعة بودابست - المجر من إخراج زوفيا باكزولاي، وأنا غرازيلا - إيطاليا من إخراج جوزيبي أنتوني دي مارتينو ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.

أما ضمن مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي أزمة قلبية - سوريا من إخراج عمرو علي، وغرفة صغيرة - العراق من إخراج كميرن بتاسي، وضمن مسابقة الطلبة المصريين، لن تشرق الشمس - المعهد العالي للسينما بالقاهرة من إخراج أدهم خالد.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.