جنيفر لوبيز وجورجينا رودريغيز وغيرهما يمتلكن أغلى حقيبة يد في العالم.. ونجمة عربية وحيدة اشترتها وهذا سعرها

ميرنا وليد - بيروت - تشتهر حقيبة Diamond Himalaya بكونها أغلى حقيبة يد تم بيعها في مزاد علني على الإطلاق. في عام 2022، بيعت مقابل أكثر من 450 ألف دولار أمريكي. إنها حقيبة مصنوعة من جلد التمساح النيلي المصبوغ باللونين الأبيض والرمادي. تُباع عمومًا بأسعار أعلى في السوق الثانوية مقارنة بحقائب بيركين التمساح الأخرى اعتمادًا على حالة الحقيبة وعمرها. في عام 2021، كان Himalaya Birkin 25 هو الحجم الأكثر طلبًا وتم بيعه بأكثر من 300 ألف دولار. في عام 2023، تبلغ أسعار Himalaya Birkin 25 المرغوبة في حالتهم الجديدة في المتجر حوالي 200000 دولار. تم بيع Birkin 30 Himalaya بما يقرب من 150 ألف دولار في حالة مماثلة، بينما تباع الحقائب القديمة ذات التآكل الملحوظ بما يقرب من 100000 دولار.

تمتلك العديد من النجمات هذه الحقيبة منهن جنيفر لوبيز،كايلي جينر، كيم كارداشيان، فيكتوريا بيكهام وتم رصدها مع نجمة عربية وحيدة وهي سيدة الاعمال ومقدمة البرامج جويل ماردينيان.



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