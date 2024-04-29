طلال مارديني بتصريحات جريئة.. ويطلب يد بلقيس على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم طلال مارديني ضيفاً في برنامج “يا فيل يا ريل”، وتحدث بعفوية عن حياته الشخصية ومرّ بالكثير من المواقف الطريفة خلال الحلقة من خلال تطبيق العقوبات حين يمتنع عن الردّ على بعض الأسئلة، وتميّزت الأجواء بالعفوية وخفة الدم.

وعبّر النجم السوري عن إعجابه بالفنانة بلقيس فتحي، وذلك بعد أن طلب منه مقدم البرنامج طوني أبوجودة اختيار فنانة للزواج منها، ليردّ قائلا: “بلقيس أنا بحبك كتير كتير، وطالب إيدك للزواج.. مزح طبعاً”.

وأكد مارديني أن اختياره للفنانة بلقيس للزواج جاء لأنه يحبها كغنانة، مشدداً على أنه لا يعرفها على الصعيد الشخصي”.

وتحدث أيضاً عن العادات السيئة التي يعاني منها، أولاها الكذب، لافتاً إلى أنه يكذب بسبب ومن دون سبب، رغم أنه لا يؤذي أحداً بكذبه، ولا يؤلف قصصاً عن أحد، لكنه يكذب كإنعاش للخيال”، على حد وصفه.

ولفت إلى أن في سوريا العديد من عمالقة الفن مثل أيمن زيدان، ودريد لحام، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، لكنه أكد أنه يرى سلوم حداد الرقم واحد.

واختار النجمة ماغي بوغصن، “أنا بحبها على الصعيد الإنساني، وهي انسانة ظريفة ومثقفة ونظيفة القلب”.

وعن عمليات التجميل، قال بعفوية “المشكلة ان التجميل قضى على الكثير من ملامح النجمات العفوية، والمشكلة ان المثير من النجمات خضعن للبوتوكس”، لافتاً إلى أنه “في أشخاص العمليات أضافت لمسات جمالية على ملامحهم لأنه توقفوا عند حد معين ولكن في أشخاص آخرين لم يتوقفوا وتأثر شكلهم بشكل كبير”.