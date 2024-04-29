شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم أحمد السقا ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 خلال حلقة تذاع يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة الـ 5 مساء من يوم الخميس، يتحدث فيها أحمد السقا إلى أمور للمرة الأولى حول أعماله الأخيرة الذى حقق بها نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى فيلم السرب وكواليسه الذى يتطرق لها للمرة الأولى.



كما يتطرق الفنان أحمد السقا خلال الحلقة إلى أمور عديدة كثيرة بشأن مسيرته الفنية المميزة كأحد أهم النجوم الذين استطاعوا تحقيق نجاح كبير على مستوى الإيرادات منذ بزوغ نجمه على الشاشة بأفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية والعربية بداية من شورت وفانلة وكاب إلى مافيا، وتيتو، حرب إيطاليا، تيمور وشفيقة، بالإضافة فيلم الجزيرة بجزأيه وهروب اضطرارى.