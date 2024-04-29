بالصور – ابن ميريام فارس يختبئ داخل فستانها الأنيق… وردّ فعلها طريف

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:18 مساءً - نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميريام في الصور التي نشرتها وهي تلهو مع طفلها الصغير، بينما كان يختبئ تحت فستانها الواسع وتلعب معه بعفوية.

صورة طريفة لمريام فارس مع نجلها

وحرصت ميريام كعادتها على إخفاء ملامح ابنها الكبير، ولكنها وثّقت طريقة حديث دايف معها وهو يقلّدها ويردّد معها الأقانيم الثلاثة والصلاة بأسلوب طفولي وسط تشجيع من والدته.

إطلالة مريام فارس

وتألقت ميريام فارس بإطلالة صيفية، مرتدية فستانا مبهجا بألوان الصيف، الأبيض والأخضر والأصفر والأحمر، بصيحة الـ”كت” طويل وواسع.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء ALEMAIS، وبلغ سعر فستان ميريام فارس حوالي 25 ألف جنيه.

ونسّقت ميريام فارس مع الفستان الصيفي الأنيق “صابو” من دون كعب، جاء بتصميم ناعم وباللون البنفسجي، لإضافة لمسة من الأناقة والجمال على إطلالتها.

واعتمدت ميريام فارس على الظهور بتسريحة شعرها المفضلة وهي الكيرلي منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف.

تكريم ميريام فارس

وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: “حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام”.

وأضافت: “لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي

حفل الفنانة ميريام فارس

يذكر أن، الفنانة ميريام فارس أقامت آخر حفلاتها يوم 13 من إبريل الجاري، بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر.

وأقيم حفل ميريام فارس داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وروجت الشركة المنظمة للحفل من خلال طرح البوستر الدعائي له.

وقدمت ميريام فارس خلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

آخر أعمال الفنانة ميريام فارس

وكانت أغنية “تزلزلها” آخر أعمال ميريام فارس الغنائية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمجرد طرحها.

وتضمن كليب «تزلزلها» لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرا، ضمن فعاليات موسم «الجيمرز» في السعودية، وهو من تأليف وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج ميريام فارس.

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