زواج مصطفى شعبان بفتاة من داخل الوسط الفني… ما علاقة عمرو دياب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:48 صباحاً - أكد مصدر مقرب من مصطفى شعبان زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، منذ شهرين في حفل عائلي محدود الحضور بسبب الحالة الصحية لوالد العروس.

وأضاف المصدر لجريدة محلية: يقضي الزوجان الآن إجازة خارج مصر بعدها يعود مصطفي شعبان لمواصلة التحضير لإعماله الفنية المقبلة.

ولم يدخل مصطفى شعبان قبل هدى الناظر الحياة الزوجة من قبل، وكان يفضل الابتعاد عنها، ولكنه أكد في تصريحات تلفزيونية منذ عام، سبب عدم زواجه حتى الآن، وأوضح: أنا مش ضد الفكرة ولا حاجة، هو الموضوع كله نصيب.

وأضاف مصطفى شعبان: كل حاجة ليها جوانب حلوة وجوانب وحشة، بس أنا معنديش مشكلة تمام يعني لو لاقيت حاجة مش همانع من الزواج.

من هي هدى الناظر؟

تخرجت هدى الناظر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006

شغلت هدى الناظر مديرة أعمال الفنان عمرو دياب لعدة سنوات

تركت العمل مع الهضبة بسبب أزمتها مع زوجته السابقة دينا الشربيني.

لقبها البعض بالجندي المجهول في حياة عمرو دياب

ولكن حسب تقارير سابقة، أشارت إلى أن الهضبة استغنى عنها

تركت العمل مع عمرو دياب بسبب غيرة زوجته السابقة دينا الشربيني

في رواية أخرى أكدت تقارير صحفية إمارتية أن عودة عمرو دياب آنذاك للتعاون مع شركة روتانا سبب في استغناء الهضبة عنها.

مسلسل المعلم

وشارك «شعبان» في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المعلم، بطولة كل من سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »