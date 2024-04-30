شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى من جامعة المنصورة: الفن يقدم دورا مهما فى تشكيل الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الصَّالون الثَّقافى بجامعة المنصورة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، خلال ندوة بعنوان "الفن وأثره فى الهوية الوطنية" وذلك بنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حضر الندوة شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ويحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، وعبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس، وأدار الحوار محمود الجعيدى عميد كلية الآداب.

وشهد اللقاء حضور أعضاء الصَّالون الثَّقافى، وأعضاء مجلس النواب، والعمداء، ووكلاء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية وأعضاء هيئة التدريس.

وفى مستهل الندوة، رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر بتشريف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا أن الفن رسالة يجب أن تصل لكل مصرى وهو وسيلة لتشكيل الوعى والوجدان بالهوية الوطنية، مشيرا أن الجامعة لديها مسئولية لتنمية الوعى واثراء الثقافة وتقدم موضوعات تهتم ببناء الشخصية المصرية والفن يقدم دور هام فى تشكيل الهوية الوطنية ويعمل على تعزيز الشعور بالانتماء لدى الشباب، وهناك مسئولية لاختيار وسائل الفن والشخصيات المؤثرة التى تعمل على الارتقاء بالذوق الصثافى والحس الوطنى وتنمية الولاء والانتماء للوطن، ولقد امتد دور الفن والتأثير فى وجدان الشعب المصرى داخل وخارج مصر بين الجاليات المصرية فى الخارج وحرصهم على التمسك بالفن المصرى.

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن الفن يشكل الوجدان عبر مر العصور، مشيرًا إلى أنه أحب مصر بسبب الفن، فضلًا عن أنه حينما كان يسير فى الشوارع ويسمع أغنية "تسلم الأيادي" كان يشعر بالاطمئنان.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية، على كافة المستويات فهى متميزة فى النشاط الفنى والثقافى والعلمى والتكنولوجى وهذا يعد الطريق لبناء العقول، والجامعة لديها فرق ومواهب فنية متميزة منها فريق المسرح بكلية الصيدلة الذى حصل على المركز الأول فى مهرجان المسرح للجامعات.

وأوضح أن الدول العربية تقدر الفن المصرى والفنانين المصريين وما زالت الشعوب العربية متعلقة بنجوم الفن المصرى مثل عادل إمام ومحمود يس وفؤاد المهندس وغيرهم.

وأضاف أن مسلسل مثل الاختيار شاهده الشباب، وشاهدوا أحداث عاصروها زرع داخلهم الانتماء لما رأوه واطلعوا على كثير من الأحداث.

وأشار إلى أن مسلسل الحشاشين، والصورة العظيمة التى ظهر بها هى من صنع المصريين، وفى الخط الموازى لحسن الصباح كان عمر الخيام يلعب دورًا موازيًا، فالفن يدخل فى كل شيء.

وتابع أن هناك ضرورة لعودة الفن فى المدارس والجامعات، والتى تلعب دورا هاما فى الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وأشار إلى أنه عندما سافر إلى فينا مع مسرح العرائس شاهد الجاليات تعرف العرائس بالأسماء لذلك فنحن دولة عظيمة فنيا ودولة ربنا حاميها وبها أمن وأمان".

وأشار إلى أن هناك نهضة فنية فى معظم الدول العربية ولكن لا يزال الفن المصرى راسخ فى وجدان الأجيال وعناك تقدير للأعمال الفنية المصرية ونجوم الفن المصريين، ولذلك يحتاج الفن المصرى إلى التطوير فى أساليب الفن وطريقه تقديمه لمواكبة التطورات الحديثة وتنوع الاتجاهات لدى الشباب.

واختتم حديثه بمطالبته بعمل أوبريت داخل الجامعة لعرض أهم الشخصيات المؤثرة ورموز الفن والثقافة من أبناء الدقهلية وعرض دورهم لتقديم القدوة للشباب.



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