للمرة الأولى.. ماجد المهندس مع جمهوره على مسرح أوبرا دبي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان ماجد المهندس جمهوره، للمرة الأولى على مسرح أوبرا دبي بالإمارات، والذي يضم عدد مميز من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل ماجد المهندس في أوبرا دبي

يقام حفل ماجد المهندس في أوبرا دبي 31 مايو القادم، ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر يوم الجمعة القادم على الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية ماجد المهندس وياك

كان قد طرح ماجد المهندس حديثًا، أغنية وياك، التي سجلت أكثر من 66 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “ويّاك وْانتي بدنيتـي يَ اجمل النـاس أشوف كل شي حولي يـسمو مقـامه عيناك عمري وْصوتِك إلروحي أنفاس وْكلما إبـتسمتي إتصير أرضي غمامة الله حبـاني إيّـاك تـاجٍ على الـراس حُبِّك يْاكيف أوصِف مداه وْ غرامه ؟! وإحساسي أرقى حتى من كلمة إحساس وْفيك الفخامة ما بَعَدها فخـامة —- إنتي الجمال اللي به الزين ينقاس وإنتي القَوام اللي تـنـاغـَم قَـوامه ما بين وَقفة حُـّرٍ وْ مَشية أفراس وْمابين رِقَّـة عود ظبـي العـدامة في مثلِك إنتي حَيَّ الارض اللي تنداس يا قلب فـارِض ع الجميع إحترامه تمشين وْحتى تْرابك بْعيني ألماس وش عاد قَدرِك في خفوقي مقامه —- زين وْمعاني وقلب مُفعَم وحسّاس وْحِشمة وْنعومة زادوْ حِسنِك علامة تِشبَهّها مِيزة وَجهِك إن قابل الناس وْغمَّـازتـيـنـك شايـلـتـها إبتـسامة”

أغنية ماجد المهندس ياأغلى من الروح

بجانب أغنية ياأغلى من الروح، التي حققت أكثر من 900 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "يا اغلى من الروح ياللي حبك حب خالي من الجروح كل ماجيت احكي عنك اسكت وعيني تبوح كل ما تشرق بنورك فيصل يبدا في سلامه أبتسم لك وانسي همي ياسبب هالإبتسامه انت من فوق الظنون فوق كل الشّك عندي ودي كل لحظه معاك من حلاهـا ما تعدّي خلك بجبني حبيبي ياللي في عمري ربيعك ولو ابيع الكون كله عمري والله ما ابيعك انت من اغلى الهدايا اللي جتني فِـ الحياه وقلبي الملهوف منك ارتوى وعانق هواه فاز فيك القلب ياللي صرت في هالعمر فوزه و اختصارنا الورد باسمك وصار يتسمي بروزه عمري لك توه بدا وانا احسب العمر راح وصرت لك كل الفضا وانت لاحساسي جناح