أهل مصر .. قصور الثقافة تطلق فعاليات ملتقى شباب المحافظات الحدودية الـ16 بدمياط



ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قبل قليل فعاليات افتتاح الملتقي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة فارسكور بمحافظة دمياط.

جاء ذلك بحضور أحمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى الشباب، وعمرو فرج رئيس أقليم شرق الدلتا الثقافي والدكتور فادي سلامة مدير قصر ثقافة دمياط.



أحمد يسري : اختيار دمياط لانعقاد الملتقى يعزز جهود تحقيق العدالة الثقافية



من ناحيته قال أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بمشروع "أهل مصر" للمحافظات الحدودية، إن الملتقى يأتي تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي بدورها تعكس التزام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ العدالة وتعزيز الثقافة والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر وبخاصة المحافظات الحدودية.

وأكد يسرى خلال إطلاق الفاعليات ان من اهم الأدوار التي يقوم عليها الملتقى هو الدمج بين شبابنا الواعد من ابناء المناطق الحدودية في مصر، الذين يتمتعون بروح الإبداع والإصرار على التغيير والتحسين فهم خط الدفاع الأول عن مصرنا.

ولفت يسرى إلى أن اختيار محافظة دمياط يأتي ليؤكد دور مصر في تحقيق العدالة الثقافية ، وتفعيل دور مؤسساتها الثقافية ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار يسرى الى ان الدولة المصرية تدرك مدى التحديات والصعوبات التي يواجهها شباب المناطق الحدودية والتي تمثل جزءًا هامًا من وطننا العزيز، ونؤمن بأن لديهم إمكانات هائلة وأفكار مبتكرة قادرة على تحويل تلك التحديات إلى فرص واعدة ومثمرة.

يستضيف الملتقي 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة (حي الأسمرات)، ويستضيف الملتقى شباب من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.

تتضمن الفعاليات مجموعة الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها المشغولات الجلدية، الديكوباج، التصوير الفوتوغرافي، الحلي، الأركت، المسرح، كتابة القصة، النحاس، الخيامية.

كما تشهد فعاليات الملتقى عددا من المحاضرات، واللقاءات التوعوية حول النموذج والقدوة في الحياة، مجابهة الإدمان، تعديل الأفكار المتطرفة، فرص العمل التي تمنحها الدولة للشباب، دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم دمياط أهمها زيارة قلعة عرابي بعزبة البرج، ورش تصنيع السفن، مسجد عمرو بن العاص، الكنيسة الأرثوذكسية، مسجد محمد المعيني الفارسكوري، منطقة لسان رأس البر، مدينة دمياط للأثاث والمركز التكنولوجي للأثاث، وغيرها من المزارات والأماكن بمحافظة دمياط، لتعريف المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

ينظم الملتقى الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.