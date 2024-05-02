ريم مصطفى ومايا دياب جريئتان .. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موقع الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

إيمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن أحدث ظهور لها مع ابنتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

سمر مرسي

شاركت الفنانة سمر مرسي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، إطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

داليا شوقي

شاركت الفنانة داليا شوقي، إطلالة أنيقة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الاتربي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بوسي

شاركت المطربة بوسي، إطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، إطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تعالو نغني للقمر، ناخدلنا أحلى صور".