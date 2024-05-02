غادة عبد الرازق تعود إلى السينما.. ومفاجأة لجمهورها في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة من انقضاء شهر رمضان بادرت الفنانة غادة عبد الرازق بالإعلان عن خوضها السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “صيد العقارب”، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت غادة في تصريحات إعلامية: “أحضر الآن لمسلسل جديد في رمضان المقبل لسنة 2025، أتمنى أن يعجب الجمهور”.

كما أعلنت غادة عن عودتها للسينما مؤكدة أنها تحضر لفيلم جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من المقرر عرض فيلم بعنوان “البقاء للأفضل” في دور السينما قريبًا، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة الفنان أحمد آدم والفنان بيومي فؤاد.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل “صيد العقارب”، الذي ضم كلًا من رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وآخرين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

ودارت أحداث المسلسل حول عالمة الحشرات عايدة، وهي الشخصية التي لعبتها الفنانة غادة عبد الرازق، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل شقيقها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.