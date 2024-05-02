بعد “اللعب مع العيال”.. محمد إمام يعود إلى كواليس “شمس الزناتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الفنان محمد إمام من تصوير فيلمه الجديد “اللعب مع العيال” والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج الكبير شريف عرفة، وينتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وعاد محمد إمام مباشرة بعد انتهائه من تصوير “اللعب مع العيال”، إلى التحضير لاستئناف تصوير فيلم “شمس الزناتي” حيث حدد منتصف أيار (مايو) الجاري، للعودة إلى أماكن التصوير.

فيلم “شمس الزناتي” بطوله كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

يُذكر أن محمد إمام شارك في سباق رمضان الماضي، بمسلسل “كوبرا” وحقق به نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وشاركه بطولة العمل كل من: محمود عبد المغني ومجدي كامل وكزبرة وأوس أوس ومحمد ثروت من إخراج أحمد شفيق.

ودارت أحداثه حول كوبرا ميكانيكي السيارات الذي يتجه إلى طريق الإجرام ويتم حبسه ليخرج من السجن عازماً على عدم العودة مرة أخرى إلى الجريمة، لكن الظروف تجبره على اتخاذ قرار يغير مسار حياته ويقلبها رأساً على عقب.