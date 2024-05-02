ساعة يد دينا الشربيني تلفت الأنظار.. تصميم مميز وسعر مرتفع للغاية

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية دينا الشربيني الأنظار بإطلالة بالغة الأناقة، ظهرت فيها مؤخراً، وأرفقتها بساعة يد مميزة للغاية من حيث التصميم والسعر.



الساعة من دار Audemars Piguet، من طراز Royal Oak Offshore Chronograph، مزينة بماسات صغيرة، وسوار باللون البنفسجي، ويصل سعرها بحسب موقع البيع، إلى 29 ألف و300 دولار.

وكانت دينا الشربيني قد كشفت عن تفاصيل قصة حبها الجديدة، وهوية حبيبها السري، الذي كانت عادة ما ترفض الإفصاح عنها.

وقالت دينا: "أول حرف من اسمه حسين وهو مصري وبيشتغل في رجل أعمال من خارج الوسط الفني خالص، واحنا كان بينا أصدقاء مشتركين كتير أوي، وكنا بنتقابل وسط أصحابنا لحد ما ارتبطنا واللي عاجبني فيه حاجات كتير هو محترم جدًا بيراعي ربنا عنده حته دينية يمكن مش بتبان أوي بس هي جواه".

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" تقديم لميس الحديدي، أكملت حديثها: "وجدع وعارفة لما حد يبقى عايز يعملك كل حاجة من غير ما يبان في الصورة، وأنا فاكرة كويس أوي صاحبي وقت أهلي كان من بعيد واقف عينه عليكي لو انتي محتاجة حاجة والحاجات دي بتفرق لي أوي، وهو أبعد ما يكون عن الأضواء واحنا شبه بعض في حاجات كتيرة أوي إلا دي، وهو متفهم أوي أني فنانة ويمكن في الأول كان مخضوض أو مش فاهم، وأنا ببقى مبسوطة أوي لما حد بييجي يتصور معايا وأشوف في عيون الناس نظرة حب وهو بيتبسط لإنبساطي".