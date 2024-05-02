محمد صبحي بتصريحات نارية عن الفارق بين أجر المعلّم والممثل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد صبحي حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته النارية بشأن ما يتقاضاه المعلم الذي يعتبره الأهم في منظومة تطوير التعليم، مقارنة بما يتقاضاه الممثل لتقديم دور في عمل فني ما.

وقال محمد صبحي في تصريحات إعلامية: “ليس من المنطقى أن يحصل ممثل على 50 مليون جنيه عن فيلم أو مسلسل، بينما يتقاضى المعلم 2000 جنيه”.

وعقب تداول هذه التصريحات، أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات المهاجمة لما يتقاضاه الممثلون من أجور خرافية مقابل عدد من المهن تحمل رسالة بحسب تعليقاتهم.

وفي جانب آخر، يواصل محمد صبحي التحضيرات للمسرحية الجديدة “فارس يكشف المستور”، والمقرر عرضها قريباً على مسرح مدينة سنبل، حيث يواصل حالياً عمل البروفات والتجهيزات النهائية قبل الوقوف على خشبة المسرح.

وقد انضمت النجمة ميرنا وليد إلى فريق عمل المسرحية، والتي من المتوقع عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت فعلاً ببروفات المسرحية منذ شهر رمضان الماضي، وتعدّ مسرحية “فارس يكشف المستور” التعاون الأول بين ميرنا وليد ومحمد صبحي.