محمد هنيدي إلى السعودية من أجل “الاسترليني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتوجّه الفنان المصري محمد هنيدي خلال أيام إلى المملكة العربية السعودية لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الاسترليني” كعنوان مؤقت، ليكون أول عمل سينمائي يصوّره هنيدي في السعودية بعد حصوله على جنسية المملكة.

وبدأ هنيدي قبل أيام التحضير للفيلم الجديد، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويعود خلاله هنيدي الى نوعية أعمال الأكشن كوميدي، منذ أن قدّم فيلم “فول الصين العظيم”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي الفنية، مشاركته في بطولة فيلم “مرعي البريمو” مع كلٍ من: غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير، نانسي صلاح وآخرين، وقد تعرض العمل لسيل من الانتقادات وقت عرضه.

كما ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم “الجواهرجي”، الذي انتهى من تصويره منذ فترة وشهد سلسلة طويلة من التأجيلات؛ خاصة بعد وفاة الفنان أحمد حلاوة، ويشارك هنيدي في بطولته الفنانون: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد وآخرون.