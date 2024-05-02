بالصور- ستيفاني عطالله تسحر الجمهور بأناقتها.. وسعر خيالي لإطلالتها من GIVENCHY

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، وظهرت بلوك كاجوال رائع، فقد إرتدت فستاناً طويلاً، من دون أكمام، مكشوف الظهر، طرز إليه الشيفون الشفاف، وهو من دار أزياء GIVENCHY، يصل سعره إلى 9,700 دولار، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهر جمال ملامح وجهها.

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وحملت ستيفاني حقيبة يد، من دار أزياء GIVENCHY، يصل سعرها إلى 1,900 دولار.

وكان الممثل اللبناني نيقولا معوض قد كشف بمنشور عبر خاصية القصص القصيرة، عن الأسماء المشاركة في بطولة مسلسل "امرأة"، الذي تم تأكيد تعريبه.

وأكد المنشور إنضمام كل من الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، والممثل اللبناني طوني عيسى والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، كذلك أعادت الممثلة السورية مرام علي مشاركة المنشور لديها.

وكان نيقولا قد شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له، كشف من خلالها تفاصيل جديدة حول النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة"، الذي يؤدي بطولته إلى جانب الممثلة السورية مرام علي.

ونشر نيقولا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق، كتب فيه أنه سيشارك في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" مع مرام علي.

