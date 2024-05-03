إياد نصار: "مابحبش الشخصية الأحادية وأهتم بفكرة التحدي في الأعمال الدرامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان إياد نصار ضيفًا على برنامج "يحدث في مصر" بصحبه الفنانة يسرا اللوزي، والمخرج هاني نادي.

وقال إياد نصار، إن فكرة مسلسل "صلة رحم"، كانت للمؤلف محمد محمود أبو زيد، وكان التحدي هو الرهان على إنجاح العمل الفني.

وأضاف "نصار"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن تحديات الشخصية في "صلة رحم" هي التي جذبته للموافقة على العمل الفني، مؤكدًا أن العمل كان مختلف عن كافة العروض التي حصل عليها.

وأكمل: "أول حاجة شدتني في مسلسل صلة رحم هو التحدي اللي في الدور، وأنا كممثل بحب فكرة التحدي ومحبتش الشخصية الأحادية".

وعرض مسلسل "صلة رحم" في رمضان 2024، من بطولة إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

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