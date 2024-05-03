تعاون من نوع جديد بين عمرو وأحمد سعد.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سابقة هي الأولى من نوعها في مشوارهما الفني، يخوض الممثل عمرو سعد وشقيقه الفنان أحمد سعد تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، بإشراف المخرج محمد سامي، الذي يدخل تجربة إخراج البرامج التلفزيونية للمرة الأولى أيضاً.

ويحضّر عمرو وأحمد سعد في الفترة الحالية لبرنامج جديد، من إخراج محمد سامي، ما زالت تفاصيله طي الكتمان، حيث أعلنت الشركة المنتجة للبرنامج انها ستكشف عن تفاصيله قريباً.

يُذكر أن آخر أعمال عمرو سعد الفنية، مسلسل “الأجهر”، الذي عُرض في رمضان 2023، وهو من تأليف ورشة “ملوك”، إخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته كل من: درة، ناهد السباعي، نور النبوي، أحمد صفوت، عارفة عبدالرسول، أنوشكا وآخرين.

من ناحية أخرى، يواصل عمرو سعد تصوير فيلم “الغربان”، من إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه كل من: مي عمر، محمد علاء، وآخرين، وهو العمل الذي يعود به عمرو الى السينما بعد غياب خمس سنوات منذ آخر أفلامه “حملة فرعون”، الذي عُرض عام 2019 وهو تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالسيد، وشارك في بطولته: روبي، محمود عبدالمغني، سوزان نجم الدين، قمر، بيومي فؤاد ورامز أمير.