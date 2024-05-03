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رصدت الكاميرات النجم براد بيت وصديقته ايناس دي رامون في نزهة رومانسية على الشاطئ، حيث استمتع الممثل، ٦٠ عامًا، وحبيبته، ٣٤ عامًا، بإجازة مثالية بعدما أمضيا وقتًا في “سانتا باربرا” معًا واستمتعا بقهوتهما الصباحية أثناء المشي على الشاطئ.
جاء اللقاء، بعد تقارير افادت عن توتر العلاقة بين “بيت” و”دي رامون” بسبب نزاعه المرير مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، ٤٨ عامًا.
وكان براد قد بدأ بمواعدة صديقته ايناس منذ أكثر من سنة حيث شوهدا معًا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، في حين أشارت بعض المصادر الى ان لقاءاتهما تعود لأشهر سبقت هذا التاريخ.
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كما أشارت تقارير عديدة في وقت سابق إلى أن علاقة براد بيت وايناس دي رامون أصبحت أكثر جدية مما كان يعتقده أي من الطرفَين وذلك بعدما تمّ تصويرهما في أكثر من حدث وهما يبدوان مغرمَين إلى حد كبير.
لقد كانت الكيمياء بينهما مثيرة للإعجاب للغاية، حيث كشفت مواقع غربية أن براد وايناس سعيدان جدًا معًا ويتطلّعان إلى علاقة طويلة الأمد .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- براد بيت في لقاء رومانسي مع حبيبته وسط معركته القانونية ضد أنجلينا جولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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