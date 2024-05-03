شاهد روان محمد تكشف عن القوانين التي وضعتها ليوم عرسها

أثارت التيك توكر روان محمد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة متابعيها بقوانين غريبة ستطبق في يوم زفافها. تفاصيل قوانين الزفاف: منع الفساتين: أكدت روان أنه ممنوع على أي مدعوة حضور حفل الزفاف بفستان أو أي زي شبيه للفستان، وذلك لمنع أي شخص من طغى على إطلالتها كعروس.

أكدت روان أنه ممنوع على أي مدعوة حضور حفل الزفاف بفستان أو أي زي شبيه للفستان، وذلك لمنع أي شخص من طغى على إطلالتها كعروس. تصريح خاص للأصدقاء: يُسمح فقط لصديقات العروس بارتداء الفساتين، مع وجود تصريح خاص للدخول.

يُسمح فقط لصديقات العروس بارتداء الفساتين، مع وجود تصريح خاص للدخول. منع الهواتف: لن يُسمح بدخول أي هاتف إلى قاعة الاحتفال، مع إمكانية التقاط الصور من خلال المصورة المُخصصة فقط.

لن يُسمح بدخول أي هاتف إلى قاعة الاحتفال، مع إمكانية التقاط الصور من خلال المصورة المُخصصة فقط. هاتف للاتصالات: سيتم توفير هاتف مخصص للاتصالات الطارئة فقط.

سيتم توفير هاتف مخصص للاتصالات الطارئة فقط. منع الأطفال: يُمنع دخول الأطفال تحت سن 15 عامًا، مع استثناءات بسيطة تتطلب تصاريح خاصة.

يُمنع دخول الأطفال تحت سن 15 عامًا، مع استثناءات بسيطة تتطلب تصاريح خاصة. مأكولات خاصة: ستكون المأكولات والمشروبات في حفل الزفاف على ذوق روان الخاص، مع عدم وجود قهوة لأنها لا تحبها.

ستكون المأكولات والمشروبات في حفل الزفاف على ذوق روان الخاص، مع عدم وجود قهوة لأنها لا تحبها. منع كبار السن: تُمنع تواجد كبار السن في حفل الزفاف، حيث ترغب روان في أن يكون الحفل مليئًا بالرقص والنشاط.

تُمنع تواجد كبار السن في حفل الزفاف، حيث ترغب روان في أن يكون الحفل مليئًا بالرقص والنشاط. منع الهدايا: أكدت روان أنها لا تود تلقي أي هدايا في حفل زفافها.

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