“هيئة الترفيه” تنظّم عروض “سماكداون” و “ملك وملكة الحلبة” في جدة الشهر الجاري

بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، تشهد مدينة جدة إقامة عرض “سماكداون” الذي يحضر للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويعتبر أحد أبرز عروض WWE. حيث ستكون “جدة سوبر دوم” يوم الجمعة ٢٤مايو المقبل مسرحاً كبيراً للمنافسات بين مجموعة من المصارعين ومنهم راندي أورتن، وكيفن اوينز، و نايا جاكس، و بايلي، و سولو سيكوا، أليباتي فيفيتا.

أما في اليوم الذي يليه (السبت ٢٥ مايو) فستقام منافسات “ملك وملكة الحلبة” في الموقع نفسه، حيث ستتوج ملكة الحلبة لأول مرة منذ أن أقيمت منافسات “كراون جول” عام ٢٠٢٥. وكانت “كراون جول” لقيت إقبالاً كبيراً من الجمهور في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢١.

وسيشارك في المنافسات مجموعة من المصارعين بينهم لوجان بول، وسامي زين، وكودي رودز، وبيكي لينش، وبيانكا بيلير، وجيد كارجيل.

وتعد عروض المصارعة التي ينتظرها الجمهور في جدة، هي إحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن فعاليات “تقويم جدة”. ويمكن شراء التذاكر بالدخول على الرابط: اضغط هنا