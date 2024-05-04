شاهد لجين عمران تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار بإطلالة جديدة ساحرة خلال أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز لجين عمران بذوقها الفريد في اختيار أزيائها، مما جعلها أيقونة للموضة ومحط أنظار وإعجاب مُتابعيها في جميع أنحاء العالم.

وظهرت لجين في مقطع فيديو قصير على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستانًا أنيقًا من اللون الذهبي، برز جمالها وأناقتها.

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