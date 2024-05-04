كشف تفاصيل القبض على حليمة بولند بعد اختفائها في منطقة العدان

أُلقي القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لتنفيذ حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وتم القبض على بولند بعد اختفائها لعدة أيام، وذلك من خلال كمين أعدته الشرطة في منطقة العدان.
وتم نقل بولند إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم.
ورفع شاب كويتي دعوى ضد بولند، متهمًا إياها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.
وصرحت محامية بولند، مريم البحر، أن بولند والشاب تطورت بينهما علاقة عاطفية عبر تطبيق “واتساب”.
وزعمت البحر أن الشاب قدم لبولند عروضًا للزواج، وتبادلا صوراً شخصية.
وأضافت البحر أن بولند شعرت بعد عدة أشهر أن الشاب غير صالح للزواج بسبب غيرته المفرطة ومحاولاته للسيطرة عليها.
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صورة لحليمة بولند من وراء القضبان بعد القبض عليها تثير جدلا واسعا
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