عاشت الفنانة الكويتية هبة الدري لحظة عائلية طريفة خلال مشاركتها في أحد الحفلات الفنية. حيث اندمجت هبة في الغناء مع الحاضرين، بينما حضر زوجها حاملاً طفلهما النائم.

وحاول الزوج لفت انتباه هبة لطفلهما، لكنها ظنت للوهلة الأولى أنه أحد المعجبين، فبادلته التحية سريعًا وعادت للغناء.

وبعد لحظات، أدركت هبة أن من يناديها هو زوجها، فودعت الحضور وغادرت مع عائلتها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد موقف طريف لـ هبه الدري مع طفلها النائم خلال حفل غنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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