بعد الوعكة الصحية.. نوال الكويتية تطمئن محبيها على حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدّت الفنانة نوال الكويتية تحسّن صحتها عقب الوعكة التي ألمّت بها أخيراً، وأدّت إلى تأجيل حفلها الغنائي، بالإضافة إلى تعرضها لشائعات أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت نوال في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”: “كل الشكر لجمهوري العزيز، وزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي، على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي، بفضل الله أنا بخير، شكراً لكم جميعاً”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بخبر تعرض نوال الكويتية لوعكة صحية، كما أحدث أحد الصحافيين الكويتيين بلبلة بعد تغريدة اعتذر عنها لاقحاً، حول حالة “قيثارة الخليج”، مدعياً أنها تنتظر مولوداً جديداً قبل تراجعه عن تصريحه قائلاً: “كامل الاعتذار للفنانة نوال عن الخبر غير الدقيق، وربما كان سوء فهم من حضرتي، المهم صحتها بالدنيا”.

وجاء هذا الإعتذار بعد تعليق الصحافي على خبر إلغاء حفل نوال الكويتية في الكويت إذ كتب: “حتى المرض لا يلتمسون له العذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فنان يفرح بالحفل، يلتقي مع جمهوره، يحقق انتشار أغانيه، وأيضاً سوف يستفيد من الحفل، لا يجب الإغفال أن القيثارة حامل في الشهر الرابع ولم تلغ الحفل إلا لظروف قاهرة، فلماذا هذا الظن؟! الله يهدينا ويسامحنا أجمعين”.