إيرادات فيلم شقو في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم شقو ، بطولة النجوم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، أمس الجمعة إيرادات بلغت 979 ألفًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم شقو يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، والذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.



كشفت الشركة المنتجة لفيلم شقو للنجم عمرو يوسف، الصور الأولى من العمل الذي يجمع مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو

وكان الإعلان التشويقي للعمل قد حقق مشاهدات تجاوزت ال 10 مليون مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه.

فيلم شقو

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

فيلم شقو

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم، ظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين .

فيلم شقو

وكان النجم أحمد فهمي ضيف شرف شقو، وهي المفاجأة التي يقدمها الفيلم للجماهير .



شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.



فيلم شقو

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

فيلم شقو

الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين عمرو يوسف و الثلاثي محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل منذ أن جمعهم عمرو في جراند اوتيل منذ ٩ أعوام.

عمرو يوسف ينتظر ولاد رزق 3

ينتظر النجم عمرو يوسف، موعد طرح فيلم ولاد رزق 3، والذي متوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.