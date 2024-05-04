تفاصيل مكالمة هاتفية بين راشد الماجد والأمير بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته بأسبوعين -فيديو

بفاجعة وحزن عميق، كشف الفنان السعودي راشد الماجد عن تفاصيل آخر مكالمة جمعته بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، قبل وفاته بأسبوعين. وأعرب الماجد عن صدمته الشديدة من خبر الوفاة، مؤكدًا أنه لم يستوعب الأمر حتى الآن، مشيرًا إلى أنها قضاء وقدر من الله.

خلال مداخلة مع قناة العربية، أكد الماجد أنه كان قد أجرى محادثة طويلة مع الأمير رحمه الله قبل أسبوعين، حيث تناقشا في موضوع عمل فني جديد كان يجهزانه منذ 3 أشهر. وأشار الماجد إلى أن الأمير عبر عن إعجابه بالعمل الجديد قائلاً: “يا ليت كل قصائدي تغنيها أنت”.

وأضاف الماجد أنه يحتاج وقتًا للحديث عن الأمير بدر بن عبدالمحسن، لأنه كان إنسانًا رائعًا وشاعرًا عظيمًا. ترك وفاته فراغًا كبيرًا وخسارة للمملكة وللوسط الفني السعودي.