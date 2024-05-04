ماذا قال عمر كمال عن ارتباطه بـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي؟… غير متوقع

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2024 11:18 مساءً - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، لأول مرة تفاصيل ارتباطه بـ ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وسبب انفصالهما.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: أنا مبحبش اتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت لأن مردودها عند الناس مكنش كويس ومش عارف الناس شافت الموضوع إزاي.

تعليق عمر كمال على ارتباطه بـ ندى الكامل

وتابع: أنا في الفترة دي مكنتش متزن نفسيًا ومكنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي مكنتش مظبوطة، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص، وكنت باخد الأدوية دي بدون علم وناس وصفتلي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي.

وأضاف: ممكن الغلط يكون من عندي لأني عملت في نفسي كده، هي مكانتش فاتحة خير عليا والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط متميلش معايا لأ تعدلني، تجربة مكانتش حلوة عليا السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش نفسي، أنا حبيتها أكيد ولكن التجربة ضرتني.

واستكمل عمر كمال: ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا ده ممكن يكون علشان أمي أو إخواتي أو خير بعمله أو علشان براعي ربنا في فرقتي، أنا دايمًا بصحي نفسي ودايمًا عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس.

وأشار: ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فا ربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعني وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 شهور، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح.

رد فعل ندى الكامل

نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص عدة مقاطع فيديو أثارت بها الجدل بعد تصريحات مطرب المهرجانات عمر كمال عن علاقته بها وأسباب انفصالهما.

وظهرت ندى في الفيديوات وهي تحتضن طليقها الفنان الشاب أحمد خالد، رغم إعلانها انفصالها عنه يوم الثلاثاء الماضي.

ويعتبر الفيديو، الرد الأول من ندى الكامل، على تصريحات عمر كمال، التي كشف فيها للمرة الأولى حقيقة ارتباطه بـها وسبب انفصالهما.

طلاق ندى الكامل

وكانت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي قد أعلنت طلاقها من زوجها الثاني الفنان أحمد خالد، بعد زواج استمر عاماً واحداً، وهو ما فاجأ متابعيها بسبب تواجدهما معاً قبلها بأيام في حفل زفاف مؤلف مسلسل “حق العرب” إسماعيل فاروق، وعلامات الحب ظاهرة عليهما.

وأعلنت ندى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستجرام” عن طلاقها من زوجها، مؤكدة أنها أصبحت “سينغل”، وكتبت قائلة: “أنا سينغل”.

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