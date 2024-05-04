أهل مصر .. الحرف اليدوية صديقة البيئة وإعادة تدويرها.. لقاء ضمن ملتقى شباب المحافظات الحدودية بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة - أهل مصر .. شهد قصر ثقافة فارسكور، اليوم السبت، أولى المحاضرات واللقاءات التوعوية، للملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة دمياط، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 8 مايو الحالي.

الحرف اليدوية صديقة البيئة وإعادة تدويرها

شهدت الفعاليات لقاء ثقافيا بعنوان "الحرف اليدوية صديقة البيئة وإعادة تدويرها لمشغولات فنية" قدمته د. إيمان ريحان أستاذ أشغال المعادن بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ.

استهلت "ريحان" حديثها بتوضيح الغرض الفني من إعادة تدوير المخلفات لمنتجات بحرفة اليد، مع التجديد لتواكب العصر.

قدمت "ريحان" أمثال ونماذج لإعادة تدوير المخلفات، منها استخدام المنتجات الفخارية في عمل وحدات للإضاءة، "قش الأرز" في عمل مجسمات فنية، "لب نبات الدوم" لعمل وحدات إضاءة وستائر، "برم ونسج الورق" لعمل فازات وتوريقات الورد.

وعلى ذكر المناطق المتميزة بحرفة التراث وإعادة التدوير، ذكرت "ريحان" الأسواق القريبة من المناطق الأثرية والسياحية في بيع الفن التراثي المصري بشكل زجاجات الرمل، وسوق الغورية المشهور بصناعة الخيامية.

كما عرضت "ريحان" نماذج فنية لأعمال طلاب كلية التربية من نتاج إعادة تدوير المخلفات.

وفي الختام تم تدريب شباب الملتقى بشكل عملي على عملية إعادة التدوير.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

ويشهد الملتقى مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية، بجانب تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأبرز معالم محافظة دمياط، وذلك بمشاركة 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة "حي الأسمرات"، وعدد من الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.