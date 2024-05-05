الحلفاوي يعلق على منح شارة الكابتن للاعب علي معلول لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد أمام نادي الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وخص "الحلفاوي" احتفاله بلاعب النادي الأهلي علي معلول بعد إعطائه إشارة الكابتن بأحداث الشوط الثاني من المباراة لأول مرة منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء كونه أقدم لاعبي الفريق داخل أرضية الملعب وعلق: "أول مرة أشوف شارة سودا منورة".

وكان قد علق "الحلفاوي" على تشكيل النادي الأهلي قبل بداية المباراة وطالب المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بنزول عمرو السولية بـ أحداث الشوط الثاني من المباراة ليكون لاعب النادي الأهلي علي معلول هو كابتن الفريق وهو ما حدث بالفعل وعلق: "يعني ما كانش قادر ينزل السولية الشوط الثاني عشان نشوف معلول كابتن الفريق؟".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه على تطبيق"”X يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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