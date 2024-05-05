محمد رمضان مع سيارته الفارهة في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صور ومقاطع فيديو جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يستمتع بوقته داخل إحدى سياراته الفارهة في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

وظهر "رمضان" بأحد المقاطع وهو يستعد لقيادة سيارته، كما حرص على مصافحة أحد معجبيه وقام بالتقاط صورة تذكارية معه.

واحتفل الفنان محمد رمضان مؤخرًا بتخطي أغنيته "عربي" حاجز الـ 50 مليون مشاهدة والتي تعاون خلالها لأول مرة مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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