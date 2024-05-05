نبيل الحلفاوي يكشف عن ظاهرة غير مسبوقة لجماهير الأهلي بعد فوزه على الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشار الفنان الكبير نبيل الحلفاوي إلى ظاهرة غير مسبوقة من قبل جماهير النادي الأهلي وذلك عقب فوزه بنتيجة 3 أهداف دون رد أمام نادي الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر "الحلفاوي" منشور عبر حسابه الرسمي على "X" وأوضح خلالها قيام جمهور النادي الأهلي بالاحتفال باللاعب علي معلول ومنحه شارة الكابتن لأول مرة منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء وعلق: "في ظاهرة غير مسبوقة، جماهير الأهلي على السوشيال ميديا لا تتوقف أمام فوز ناديها بالمباراة، بل انشغلت بالتعبير عن فرحتها بارتداء علولو شارة القيادة".

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة لاعب النادي الأهلي علي معلول بارتدائه شارة الكابتن لأول مرة بمسيرته مع النادي الأهلي، منهم الفنان كريم فهمي الذي كشف السر وراء احتفال جماهير النادي الأهلي بعلي معلول وذلك عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "هو ليه كلنا فرحانين؟، عشان لعيب مهم ومحترم ومن أفضل المحترفين اللي عدوا على النادي الأهلي".

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