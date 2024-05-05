تراند اليوم : تصدرت تريند "إكس".. شاهد: آمال ماهر تشعل حفلها الغنائي في جدة وسط تفاعل كبير من الجمهور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، الفنانة المصرية آمال ماهر تشعل حفلها الغنائي في جدة وسط تفاعل كبير من الجمهور على مسرح أونيكس أرينا ضمن فعاليات "تقويم جدة".

وأطلت آمال ماهر، بأداء مبهر لأغنية "أنت عمري" للفنانة الراحلة "أم كلثوم"، وسط تصفيق حاد من جمهورها في المملكة.

وتصدر هاشتاق آمال ماهر ترند منصة "إكس"، حيث انهالت عليه تعليقات جمهورها الذي أشاد بأدائها في الغناء.

الجدير بالذكر أن آمال ماهر عبرت عن سعادتها بالجمهور السعودي خلال حفلها بجدة، قائلة:" نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم النهارده، قد إيه أنتوا جمهور جميل ومحظوظة إني بينكم انهارده، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم".