تفاصيل المشاركة في مسابقة العزف على آلات الفلوت والتشيلو والعود والقانون والباليه لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمى - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور راجح داوود مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس؛ عن دعوة من يهمه الأمر للمشاركة في مسابقة العزف على آلات الفلوت والتشيلو والعود والقانون والباليه لعام 2024؛ والتي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة.

تتضمن المسابقة أولاً: العزف على الآلات الموسيقية الآتية:

١- آلة الفلوت:

أ- أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٧)

ب- يقوم المتقدم بعزف أحدى صوناتات يوهان سيباستيان باخ للفلوت والبيانو كاملة.

أو متتالية يوهان سيباستيان باخ رقم 2 في سلم سي الصغير مصنف (BWV 1030)، أو الحركة الأولى بالكادنزا من واحد من كونشرتات فولفجانج أماديوس موتسارت لآلة الفلوت .

ج- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى

٢- آلة التشيللو:

أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦).

ب- يقوم المتقدم بعزف إحدى متتاليات (يوهان سيباستيان باخ) كاملا أو حركة أولى من صوناتا أو كونشرتو من المرحلة الكلاسيكية أو المرحلة الرومانتيكية.

ج- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى

٣- آلة العود:

أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)

ب- يقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / البشرف / لونجا)

ج- يقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية .

دـ- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى

٤- آلة القانون:

أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)

ب- يقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / بشرف / لونجا)

ج- يقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية .

دـ- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى

"يقوم المجلس بتوفير عازف بيانو مصاحب لمسابقتي التشيللو والفلوت - وعازف إيقاع مصاحب لمسابقتي القانون والعود"

ويسمح للمتسابق في حالة رغبته توفير العازف المصاحب بمعرفته الشخصية دون أن يتحمل المجلس أي أعباء مالية ثانياً: قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات.

أ- أن يكون المتسابقين من الجنسين مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨)

ب- يقوم المتسابق بتقديم رقصة كلاسيكية فردية من الباليهات العالمية ( بحيرة البجع - كسارة البندق- الجمال النائم - دون كيشوت - جيزيل - القرصان) ورقصة حديثة أو معاصرة من اختياره لا تزيد مدتها عن خمس دقائق.

ج- قيمة الجائزة للبنات ١٠٠٠٠ جنيه مصرى – قيمة الجائزة للشباب ١٠٠٠٠ جنيه مصرى.

أخـر موعـد للتقـدم للمسابقة 26 مايو 2024

تعقد الاختبارات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024

-المنسق العام للمسابقة الدكتور محمد سعد باشا 01017570554

تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا – الجبلاية - الجزيرة

الأستاذ مصطفى فاروق - مدير إدارة المسابقات 01143080189