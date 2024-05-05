إيرادات فيلم شقو في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "شقو"، أمس، السبت، إيرادات بلغت 865.545 جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل، والفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبو الحسن، وليد فواز، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

قصة فيلم شقو

وتدور احدأث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

فيلم شقو

العرض الخاص لفيلم شقو

وأقيم عرضًا خاصًا بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعة وأبطال الفيلم أبرزهم : "يسرا ودينا الشربيني وتايسون، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

كشف النجم عمرو يوسف، عن كواليس مشاركته في فيلم شقو، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

تحدث عمرو يوسف خلال تصريحاته، قائلاً: الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، ومن أول ما شفت السيناريو وأنا كنت متحمس جدا وواثق أن كريم السبكي هيطلع من الفيلم بحاجة محترمة.

وأكد عمرو يوسف أنه لم يستخدم دوبلير خلال الفيلم، رغم صعوبة المشاهد، معلقا: الفيلم في إطار رومانسي وأكشن، وفيه كل ما يحتاجه الجمهور.

من ناحية أخري، خضع النجم عمرو يوسف بطل فيلم شقو وباقي الممثلين بالفيلم لجلسة تصوير نشر صورها يوسف على صفحته الخاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

واحتفل عمرو بنجاح فيلمه ووصوله لايرادات بلغت 51 مليون و403 آلاف جنيه مصري في 13 يوم تربع بها الفيلم على قمة إيرادات موسم عيد الفطر المبارك.

وظهر في الصور النجوم عمرو يوسف ويسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل و داعب عمرو صديقه النجم محمد ممدوح الذي غاب عن العرض الخاص للفيلم في دبي والرياض.

شهد فيلم “شقو” عودة قوية للنجم عمرو يوسف بعد فترة غياب حوالى 4 سنوات، منذ تقديمه آخر أفلامه أولاد رزق الجزء الثانى.

آخر أعمال عمرو يوسف

ويشار إلى أن يستعد الفنان عمرو يوسف لعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، حول بعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.