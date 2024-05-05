"بعد تلقيه العزاء الأول في سوريا".. قيس الشيخ يعلن موعد العزاء الثاني لـ والدته في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، عن موعد ومكان عزاء وجنازة والدته الفنانة خديجة العبد، التي وافتها المنية الأحد الماضي.

وكتب قيس الشيخ نجيب، موعد العزاء عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تقبل التعازي بوفاة المرحومة خديجة العبد زوجة المرحوم المخرج محمد شيخ نجيب.. يوم الثلاثاء 7 أيار 2024 من الساعة 7 حتى 10 مساءً في دبي".

وأعلن "قيس الشيخ وفاة والدته مؤخرًا، وكتب في منشور عبر حسابه على "انستجرام": "الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا".

وتلقى قيس الشيخ نجيب العزاء الأول، بصالة نقابة الأطباء في أبو رمانة مقابل حديقة المدفع دمشق، في سوريا، الثلاثاء الماضي.

وقدم نجوم الفن واجب العزاء للفنان قيس الشيخ، منهم الفنانة هند صبري، الفنانة درة، الفنانة سيرين عبدالنور، الفنان خالد سليم، المطربة لطيفة.

اقرأ أيضا..

كريم فهمي: عشت تجربة المساكنة ولم أفكر في الإلحاد

كريم فهمي يرفض الحديث عن طلاق شقيقه وهنا الزاهد لهذا السبب