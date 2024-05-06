فيديو.. تصريح جديد لمحمد عبده يكشف عن تطورات حالته الصحية ونوع السرطان المصاب به

كشف الفنان الكبير محمد عبده عن مكان إصابته بمرض السرطان بعد أن خضع لجلسات العلاج الكيماوي. وأكد عبده أنه يتحسن تدريجياً وأن حالته الصحية جيدة.
وقد أعرب عبده عن شكره وامتنانه لجمهوره الذي يحب الفن وأطمأنهم على حالته، قائلاً: “أنا بخير الحمد لله وأشعر بتحسن مستمر، وكانت رسالتي للأمير بدر قبل وفاته رحمه الله رسالة تعزية”.
وأضاف الفنان الكبير: “تم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا، ولكن الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي أقل بكثير من العمليات الجراحية الأخرى، حيث أتلقى حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين سأبدأ في الجلسة العلاجية الثانية”. وأكمل قائلاً: “نتائج الفحوصات الأولية جيدة الحمد لله، وإنزيم السرطان ينخفض بشكل كبير، وأنا بخير الحمد لله وصحتي جيدة، ويعتبر هذا امتحاناً من الله سبحانه وتعالى، ودعاؤكم يعتبر أحد عوامل الشفاء”.
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