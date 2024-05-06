إطلالة سميرة سعيد في "كداب" بالأحمر تتصدر الترند وجمالها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد، منذ أيام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "كداب"، وتالقت فيه بإطلالة رائعة.

وخطفت سميرة سعيد الأنظار بإطلالتها في الفيديو كليب، إذ ظهرت بإطلالتين أنيقتين طغى عليها اللون الأحمر.

وارتدت سميرة سعيد في إطلالتها الأولى، سروال من الحرير ضيق يلامس الجسم باللون الأحمر، مع قميص من نوع الساتان باللون الأبيض.

وأكملت سميرة سعيد إطلالتها بوشاح للرأس باللونين الأحمر والأبيض، مع نظارة شمسية، وتزينت بمجوهرات أنيقة من اللولو والذهب والالماس. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سميرة سعيد مكياجاً قوياً أبرز عيونها بشكل جذاب، واختارت أحمر شفاه بلون قوي.

وفي الإطلالة الثانية، عكست سميرة سعيد الألوان في إطلالتها، إذ ارتدت قميص من الساتان باللون الأحمر وبنطلون من الحرير باللون الأبيض.

وتزينت سميرة في إطلالتها الثانية بمجوهرات أنيقة، واختارت نظارة شمية باللون الأحمر، كما اعتمدت نفس المكياج الذي اختارته في إطلالتها الأولى.

وفي الإطلالتين، انتعلت سميرة سعيد حذاء بكعب عال باللون الأحمر، ووضعت طلاء الأظافر من اللون نفسه.

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