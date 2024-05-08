وفاة والدة كريم عبد العزيز وتشييع الجنازة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، وفاة السيدة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع سهير عبدالعزيز بـ نجلها كريم عبدالعزيز"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: البقاء لله.. توفيت الي رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز".

وأضافت: "تشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر ان شاء الله".

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