«رأيت صورة والدي لأول مرة بعد 70 سنة من وفاته»… نجم خليجي بارز يكشف أسرار شخصية صادمة!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2024 02:23 صباحاً - تصدر اسم الفنان السعودي محمد عبده ترند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على إصابته بمرض السرطان.

وكان قد أطلّ محمد عبده في لقاء امتد لحوالي ساعتين حاوره فيه عمرو أديب وأصالة حول الكثير من الأمور، وجاء أبرز تصريحاته.

الفنان محمد عبده يكشف عن أول أجر له وغنائه بالكورال خلف وديع الصافي

وفي التفاصيل، فتح محمد عبده قلبه لهما ولم يستطع تمالك نفسه خلال عرض صورة لوالده على الهواء والتي لم ير شكله إلا منذ أشهر بعد مرور 70 عامًا دون رؤية صورة له، وخرج في أحد الأيام ولم يعد مرة أخرى إلى المنزل”.

أضاف: “ما جلناش خبر وفاة أبويا إلا بعد 8 شهور من رحيله، وصورته اللي كانت موجود في البيت وعمري عامين اختفت وفقدت من بيتنا، ولما سألت فين راحت الصورة قالولي خلاص حرقوها حرام الميت يكون له صورة في الحياة”.

وتابع: “قبل 4 أشهر جاني واحد من اليمن وقال لي أنا رحت أدور على صورة أبويا في شركة السفن فطلعوا لي صورة أبويا وصورة واحد اسمه عبده خاوية، ولما اتطلعت على الصورة قال لحفيد صاحب الشركة ده والد الفنان محمد عبده، وجاب لي الصورة ولما شُفتها اتذكرت إنه أبويا اللي شُفت صورته في الحيطة وأنا عمري عامين”.

قال محمد عبده وهو يبكي: “سبحان الله رب العالمين كنت أتمنى أشوف أبويا في حياتي، وشُفت الصورة لقيته بيشبهني، كان تصويرها كويس لإنها خارجة من بطاقة المرور الخاصة به وكانت مخزنة بشكل جيد وأولادي ظبطوها على الكمبيوتر وطلعت شكلها حلو”.

اشتغلت مع الكورال وغنيت وراء وديع الصافي

تحدث خلال اللقاء عن ذكريات أول اجر له “أول أجر كان 130 ريالًا في الإذاعة، ولكن تعلمت منها الكثير من الأمور المهمة، ولا أنسى تلك الأيام، وتعلمنا رقابة أنفسنا وكيف نغني وما نقوله، وأنا ابن الإذاعة”.

وتابع: “التحقت بالإذاعة عام 1962 واشتغلت مع الكورال وغنيت وراء مطربين كبار مثل وديع الصافي”.

غنائه في حفلاته لـ 5 ساعات

كشف أنه أحيانًا يغني في حفلاته لمدة تصل إلى 5 ساعات، قائلا “كل فقرة ساعتين ونصف أو ممكن تصل إلى أقل من 3 ساعات بقليل”.

علقت أصالة بدورها على هذه الحكاية التي كان يرويها محمد عبده قائلة: “أنه ممكن يغني في بداية الصورة وكان صوته تعبان وحصل شيء كان صوته شارد وقال اتركوني وقال بدي أقعد حوالي 20 دقيقة لوحدي”.



تابعت أصالة: “واستفدت من تجربة أبو نورة وهو أن صوتي يطلع بعد 20 دقيقة وقالت أنه أغمض عينيه لـ 20 دقيقة وغنى بعده وكل شوي بدأ صوته يلمع أكثر فأكثر”.

محمد عبده يعلّق على إعادة عبد المجيد عبدالله لتسجيل حفله بالإستديو

وسأل محمد عبده: “ليه عبدالمجيد عبدالله يأخذ الحفلة حقه كلها ويعيدها بالاستيديو، وحتى لو فيها سولو ناقص لنخليها كما هي بأفشاتها وبحاتها الحلوة، والتعب حاجة إنسانية وضرورية جدا”.

بطرافة تحدث محمد عبده عن سحب سيارته بالونش وهو بداخلها، مشيرا الى أنه “لديه مرسيدس عمرها 15 سنة والموبايل بعد أقدم”.

وتابع: “أحب الأشياء المتطورة ولكن هذا التليفون يقول “الو” والحاجة العظيمة فيه هو انه “وفي” ولا يضيع، مضيفًا: “معي منذ سنوات كثيرة ويضيع ويأتي لعندي ويقع ويتكسر وأجبره”.

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