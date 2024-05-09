أكرم حسني ينعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم أكرم حسني علي نعي النجم كريم عبد العزيز، في وفاة والدته، معلقه: ربنا يصبر قلبك و يا رب آخر الاحزان، معلقاً: اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة.

أكرم حسني

نشر أكرم حسني منشورا عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "(إنا لله وإنا إليه راجعون)، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة".

وفاة والدة كريم عبد العزيز

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان العزاء فى والدة النجم كريم عبد العزيز، وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى وفاة والده الفنان كريم عبد العزيز، صلاه الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعه بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوا، وأنا لله وأنا اليه راجعون".

كريم عبد العزيز ووالدته

أعلن النجم كريم عبد العزيز، عن تفاصيل جنازة والدته السيدة سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية للنجم كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك نقلا عن المكتب الإعلامي له "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز، وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وأضاف البوست "ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمه الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".



يشيع النجم كريم عبد العزيز جنازة والدته الراحلة السيدة سهير عبد العزيز بعد صلاة الظهر غداً الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، حيث رحلت والدة كريم عبد العزيز منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان كشف النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج كلمة أخيرة للاعلامية لميس الحديدي، عن الشعرة الفاصلة بين كل صفات الشخصية وشخصية كريم عبدالعزيز نفسها التي يحبها الناس فكيف إستطاع كريم عبدالعزيز أن ينجح في جعل المشاهد يكره حسن الصباح ليرد قائلاً: هنا بنتكلم عن حب لشخص وليس لشخصية مممكن كريم عبدالعزيز يتحب علشان أدوار قدمها في السنما وغيرها أو علاقات شخصية لكن مستحيل حد هيحب شخصية حسن الصباح لو المشاهدد خرج من عقله ربطه بكريم لايمكن هيحب الشخصية.