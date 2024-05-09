جورجينا تعلق على تجربة إقامتها والعيش في المملكة.. وتكشف عن رأيها في السعوديات

أعربت جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، عن سعادتها بتجربتها في العيش بالمملكة العربية السعودية، واصفةً إياها بالرائعة.

وقالت جورجينا في تصريحات صحفية: “لقد حظينا باستقبال حار من قبل الشعب السعودي، وتمكنا من التأقلم بشكل سلس مع الثقافة الجديدة، ونحن سعداء للغاية بالعيش في هذا البلد الرائع واكتشافه رفقة عائلتنا.”

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالكثير من الهدوء والسكينة، مع وجود طاقة نابضة بالحياة. وأضافت: “في بعض الأماكن، مثل الصحراء، شعرتُ بارتباط عميق بطفولتي وبأنني في وطني.”

ووصفت جورجينا روتينها اليومي في الرياض، قائلةً: “نتناول وجبة الفطور معًا جميعًا، ثم نستعد لليوم الجديد، ونأخذ الأطفال إلى المدرسة. بعد ذلك، أذهب إلى النادي الرياضي لممارسة الرياضة، ثم أرتب المنزل قليلاً، ونتناول الغداء معًا. بعد الظهر، أنظم أنشطة للأولاد بعد المدرسة، وقد نذهب أحيانًا للتسوق.”

وعن العباءات، قالت جورجينا: “أحب ارتداء العباءات، ولدي مجموعة رائعة منها من تصميمات مصممين وأصدقاء من جميع أنحاء العالم. أُسعد بارتدائها في المناسبات والفعاليات المختلفة.”

وختمت جورجينا حديثها قائلةً: “أحب جميع السعوديات، وسعيدة بمحبتهن لي، وفخورة بهن وبإنجازاتهن. أحب التصوير معهنّ، ولا أستطيع أن أرفض لهن أي طلب. كما أحب مدينة الرياض وأهلها، وأشعر بمحبتهم الصادقة لشريك حياتي وعائلتي ولي شخصيًا، وهذا ما ألمسه في كل الأماكن والمواقف، وأتأكد منه أكثر مع مرور الأيام.”