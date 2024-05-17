نجوم أميركا ينقسمون بين ترامب وبايدن.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أشهر قليلة على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، قد يكون مثيراً للاهتمام رؤية الانقسام في صفوف المشاهير بين من يقف وراء الرئيس الحالي جو بايدن، ومن يؤيّد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في نظرة إلى آخر انتخابات عام 2020، لاقى ترشيح بايدن تأييداً من الكثير من المشاهير، بما في ذلك توم هانكس وجينيفر هدسون وزوي ديشانيل ودواين “ذا روك” جونسون.

ومع ذلك، أدارت بعض الأسماء الكبيرة ظهرها منذ ذلك الحين لبايدن، أكان بسبب سياسته مع إسرائيل أو خطة ميزانيته إلى جانب أمور أخرى.

مع عودة الحملات الانتخابية، من هم المشاهير الذين يستمرون في دعم بايدن؟ليدي غاغاعلى الرغم من أنّ المغنية والممثلة لم تؤكّد لمن ستصوّت في عام 2024، إلّا أنّها تمّ تعيينها رئيسة مناوبة للجنة الرئاسية للفنون والعلوم الإنسانية في نيسان (أبريل) 2023، ما يجعلها مستشارة لبايدن.

لين مانويل ميراندا

إلى جانب حملة جمع التبرعات الأخيرة التي قام بها لين مانوال ميراندا مع هيلاري كلينتون، نظّم الممثل والمغني “برودواي من أجل بايدن” في أيلول (سبتمبر) لجمع الأموال من أجل انتخابات الرئيس لعام 2024.

سيث ماكفارلان

تبرّع مؤسس Family Guy، سيث ماكفارلان، بمبلغ 100 ألف دولار لحملة بايدن لعام 2024.

جوليا روبرتس وجورج كلوني

روبرتس وكلوني سيشاركان في حفل لجمع التبرعات يُفترض أن يُقام الشهر المقبل في لوس أنجلوس، وسيتضمن الحفل، بحسب التقارير، منافسة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة بمشاركة الممثلين، وذلك كوسيلة لإشراك المتبرعين.

في مقابل الشخصيات الداعمة لبايدن، خرج بعض المشاهير دعماً لترامب.

جيسون ألدين

أعرب النجم جيسون ألدين خلال مقابلة مع صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” العام الماضي عن رأيه بشأن ترامب وبايدن في انتخابات 2024، مؤكّداً أنّه يحب ترامب وأنّه “ليس لديه سوى الأشياء الجيدة ليقولها عنه”.

الممثل جون فويت، والد النجمة أنجلينا جولي

لم يخف النجم على مدى السنوات الماضية دعمه لترامب، وسبق أن صرّح أنّه يعتقد أنّ ترامب هو “الرجل الوحيد الذي يمكنه تدمير الدعاية السلبية التي دخلت الحكم”.

مايكل رابابورت

سبق للممثل والكوميدي مايكل رابابورت أن انتقد ترامب، ولكن في إحدى حلقات البودكاست الخاص به في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انتقد بايدن بشأن معاداة السامية في الولايات المتحدة. وأشار إلى أنّه قد يصوّت لصالح ترامب في الانتخابات المقبلة.