هنا الزاهد تكشف أصعب مشاهد فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وعلاقتها ببطله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة هنا الزاهد ضيفةً على برنامج “مساء الإمارات” الذي يقدّمه عبد العزيز أحمد على قناة “الظفرة”، حيث تحدثت عن مشاركتها النجم هشام ماجد البطولة في فيلمين هما “فاصل من اللحظات اللذيذة” و”بضع ساعات في يوم ما”، كاشفةً عن أهم الصفات التي يتميز بها هشام في العمل، والصعوبات التي واجهتها خلال التصوير.

وقالت هنا: “أحب طريقة هشام ماجد في الكوميديا، ضحكته مختلفة، هادئ وألماني في عمله، بمعنى أن مواعيده منضبطة، ويذاكر مشهده جيداً، ورجل عادل”.

وتابعت: “أخجل عند اعتذاري عن أي شيء، وأبحث عن أعذار، بينما هشام ماجد يعتذر بطريقة مباشرة، وسألته كيف يقوم بذلك؟ فردّ عليَّ بأنه يفضل هذه الطريقة بدلاً من إضاعة الوقت، وتعلمت منه هذا الأمر”.

وأضافت: “هشام ماجد يفصلني عندما يأكل وحده، أنا أحب الأكل مع الناس، لوحدي لن آكل، وما شاء الله عليه، مواعيد الصلاة عنده منضبطة، ويأخذ وقتاً طويلاً في تصفيف شعره”.

وكشفت هنا الزاهد عن أصعب مشاهدها في فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، قائلة: “هناك مشهد استغرق تصويره خمسة أيام، وهو مشهد الشجار بين الشخصيتين، وسعدت بهذه التجربة في الفيلم، وهي المرة الأولى التي أقدّم فيها شخصيتين تتشاجران في مشهد”. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدي، وهو من بطولة: هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.